A tarefa de Coudet no domingo (10) foi acompanhar o Nova Iguaçu na semifinal do Carioca. O rival do Inter na Copa do Brasil deu um sufoco no Vasco. Dominou a partida. O goleiro Léo Jardim fez pelo menos sete grandes defesas. O empate em 1 a 1 não diz o que foi o jogo. Por isso, fica a lição para o Colorado: todo cuidado é pouco.