O Grêmio optou por não priorizar a decisão da Recopa Gaúcha contra o São Luiz em Ijuí. Por isso, não vai colocar força máxima. O time escalado será reserva e na beira do campo estará o auxiliar-técnico Alexandre Mendes. Como já aconteceu contra o Ypiranga, quando Renato Portaluppi não foi a Erechim. Ele ficará em Porto Alegre treinando com os titulares, pensando na partida contra o Guarany de Bagé na última rodada da fase classificatória do Gauchão.