O técnico Eduardo Coudet optou por colocar em campo uma equipe do Inter completamente reserva para encarar o São Luiz na noite de quarta-feira (24). Decisão correta. Com a maratona inicial de jogos da temporada, em algum momento é preciso fazer um rodízio de peças. Só que, no geral, a equipe colorada não deu boa resposta.