Na primeira etapa, o jogo na Arena Pantanal foi sonolento na noite quente, em Cuiabá, nesta quarta-feira (30). Poucas chances e equilíbrio com a régua baixa do desempenho. Apenas tendo que cumprir tabela na reta final do Brasileirão, o Inter repetiu um ritmo visto em muitos jogos na temporada.



Mas na volta do intervalo, as coisas mudaram pelo lado vermelho. Pelo jeito, a conversa com Eduardo Coudet no vestiário sacudiu o ânimo colorado. O Inter passou a dominar as ações.