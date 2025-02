Vitória do Inter consolida ideia de jogo e crescimento de alguns nomes

Seria uma noite perfeita para os colorados não fosse a lesão de Alan Patrick. Ele sofreu uma torção no tornozelo a 10 minutos do final da partida, precisou sair carregado para o vestiário e instalou o medo no ambiente do Inter às portas da semifinal, que começa a se desenhar com o Colorado esperando a definição de quem será o melhor segundo colocado.