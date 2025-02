Por que o Grêmio colocou a marca nova por cima do patrocínio antigo

Tricolor tem novo patrocinador máster desde a última semana. Grêmio / Divulgação

O Grêmio fez contra o Pelotas o primeiro jogo estampando o novo patrocinador, a casa de apostas Alfa. A velocidade da negociação, iniciada na primeira semana de janeiro e com assinatura feita no dia 5, fez com que os processos para colocação da nova marca na camisa acabassem atropelados. O que produziu a cena curiosa de a marca do Banrisul aparecer por baixo do logotipo do novo patrocinador ao final da partida.

A coluna buscou informações sobre as razões desse descolamento. O primeiro ponto é que o Grêmio está usando camisas da coleção de 2024, que já vinham da Umbro com patrocinadores estampados. Como o clube só receberá novas peças a partir do lançamento o uniforme de 2025, em março, até lá seguirá colocando o logo da Alfa sobre o do Banrisul.

O descolamento se deu porque a impressão foi toda feita às pressas, na segunda-feira (10) à tarde, em 200 camisas. Ou seja, o tempo foi curto para que aderissem totalmente. Não bastasse suor dos atletas no uniforme, veio a chuvarada no segundo tempo.

A nova camisa a ser lançada para a temporada 2025 já virá da fornecedora com os patrocinadores. O torcedor, inclusive, perceberá que as proporções do logo da Alfa serão menores (cerca de 20% na proporção).

Eles só estão nesse tamanho agora para cobrir a marca Banrisul. As medidas para exibição estão estabelecidas no contrato de três anos assinado com a casa de apostas, que garantirá a Grêmio e Inter a cifra recorde de R$ 50 milhões anuais para cada um.

Em tempo, nas redes, torcedores questionaram por que o clube não solicitou à Umbro um lote de camisas com o novo patrocinador. Acontece que as grandes fornecedoras de material esportivo seguem um cronograma de produção em suas fábricas. É impossível parar toda uma linha para produzir um lote pequeno para um clube específico.

Outro ponto observado pelos torcedores é de que, no caso da camisa do Inter, o logo da Alfa aparece em uma proporção mais adequada. No caso colorado, como o novo uniforme, cujo lançamento foi antecipado para a largada de 2025, veio sem a marca do patrocinador principal. O que permitiu ao próprio clube fazer a impressão conforme as medidas estabelecidas em contrato.