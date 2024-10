A Copa do Mundo vai adotar o modelo Superbowl; entenda

A Fifa anunciou, no último fim de semana, que a final da Copa de 2026 terá um show no intervalo. Assim como acontece no Superbowl, a grande decisão da temporada da NFL. Talvez sejam os ares norte-americanos bafejando a Fifa, afinal as duas próximas grandes competições serão por lá. Inclusive, a ideia do show será testada já na final do Super Mundial de Clubes, que será disputado na metade de 2025, com os 32 clubes finalistas jogando em 11 cidades.