Neymar retornou aos treinos coletivos do Al-Hilal nesta segunda-feira (30), após quase um ano afastado. Contratado pelo clube saudita em agosto de 2023, o atacante brasileiro sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado e no menisco do joelho esquerdo no dia 17 de outubro, na derrota do Brasil para o Uruguai, por 2 a 0, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.