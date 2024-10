O Los Angeles Clippers, o outro (rival do Lakers) time da NBA da cidade, acaba de inaugurar sua nova casa. Bem, não seria uma casa, mas uma mansão em formato de ginásio. Trata-se da mais moderna arena para basquete dos EUA. Tudo ali foi projetado para dar conforto e criar uma experiência 360 aos fãs. O Intuit Dome já está definido como palco do All Stars Game da temporada 2026 e também a decisão do basquete na Olimpíada de 2028. Tudo isso, claro, tem um preço. No caso do Inuit Dome, US$ 2 bilhões. Algo como R$ 12,2 bilhões.