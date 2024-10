Três é demais Notícia

Os melhores trios da NBA para a temporada 2024/2025

Para ter sucesso no basquete, as equipes buscam mais de um jogador de alto nível para decidir partidas. São pelo menos seis conjuntos que podem causar impacto positivo na liga norte-americana, que começa no dia 22 de outubro

10/10/2024 - 08h00min