Os segredos do sucesso do Fortaleza

Na noite deste sábado (31), Botafogo e Fortaleza se enfrentam no Estádio Nilton Santos pela liderança do Brasileirão. Há uma lista de duelos nesse jogo: dos dois melhores times do campeonato, dos dois técnicos mais incensados pelo campo, de dois modelos de SAF exitosos, mas totalmente distintos entre si. Um movido a milhões de euros injetados pelo milionário dono estrangeiro e o outro alicerçado em trabalho de longo prazo que exala ao mercado confiança em sua gestão.