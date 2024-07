Grêmio precisará repetir os 60 minutos intensos contra o Palmeiras para sair do Z-4

O Grêmio poderia pisar no Jaconi neste domingo (7) sem o piano nas costas que vem carregando. Havia se livrado dele até os 30 minutos do segundo tempo contra o Palmeiras, quando cedeu o empate e viu a nuvem carregada de crise voltar a pairar. A vitória sobre os paulistas tiraria o time do Z-4 e aliviaria todas as tensões. Não foi assim e, agora, resta buscar esse dia de sol contra o Juventude, um time bem estruturado e com a cara de Roger Machado. Renato terá a volta de Villasanti, o que é um alento e tanto. A ideia de jogar com um tripé no meio segue ainda mais viva.