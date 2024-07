Rafael Borré deve começar como titular contra o Brasil, em Santa Clara, no coração do californiano Vale do Silício. Será ele o eleito por Néstor Lorenzo para ser o atacante mais projetado de uma seleção que não perde. A razão pela escolha de Borré em detrimento de Jhon Córdoba, 31 anos, vai além dos dois cartões amarelos do jogador do Krasnodar, da Rússia.