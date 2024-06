Venceu o Gre-Nal quem teve mais qualidade. O clássico porto-alegrense, historicamente, é assim. Quem tem menos ferramentas transpira mais, luta em dobro e, no momento decisivo, decide quem tem as melhores individualidades. Alan Patrick, neste momento, é justamente a melhor individualidade no mundo Gre-Nal. Por isso, o Inter fez tanto esforço para que ele estivesse em campo. Por 70 minutos, esteve longe de ser o Alan Patrick de sempre. Mas bastou um lance para criar a jogada do gol. Aliás, Vitão é outra individualidade que destoa neste momento.