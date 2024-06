O futebol francês vive uma crise econômica profunda e está à sombra de um colapso financeiro. A saída de Mbappé para o Real Madrid é só a pontinha do iceberg. Em quatro anos, a Ligue 1 foi do maior contrato de TV de sua história para uma situação em que faltam interessados em comprar os direitos para o ciclo 2024-2029. Tudo começou em 2018, com a venda por 1,15 bilhão, por ano, dos direitos de 2020-2024 à catalã Mediapro. Era 60% a mais do que pagava o Canal +, que bancava a festa desde 1984. A Mediapro transmitiria oito jogos e a BeIn catare, dois.