Houve carnaval em Talcahuano, que começou em La Plata, ainda no campo. O Huachipato comemorou como feito histórico a vitória na Argentina. Aliás, essa é uma característica dos chilenos nesta Libertadores. Venceram apenas fora. Em casa, empates com Estudiantes e The Strongest. A vitória em La Plata contrariou todos os cenários previstos.