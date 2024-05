A CBF atendeu ao pedido de Grêmio, Inter e Juventude para que voltem a jogar apenas no dia 27. É uma decisão paliativa. O ideal seria paralisar o campeonato. Não há clima para o futebol. Sei que o Brasil é vários países dentro de um só. Mas o tamanho da tragédia do Rio Grande do Sul é tão gigantesco que me parece inadmissível que o restante do país siga como se esse fosse um drama só nosso.