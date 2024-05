A história a seguir mostra um enredo comum de jovens jogadores que se aventuram no Exterior sem se firmar no Brasil. Muitos colorados talvez nem se lembrem de Vinícius Mello. Para aqueles que lembram, também é difícil manter na memória. Vinícius, 21 anos, é desde fevereiro centroavante do Čukarički, da Sérvia. Só os acentos circunflexos de ponta-cabeça já servem para mostrar o tamanho do desafio. Mas foi lá que ele encontrou a felicidade. São seis gols em 11 jogos. O último nesta quinta-feira (2), no 2 a 0 no Napredak, que manteve o clube na luta por vaga na Conference League.