O bom senso transferiu Inter x Juventude. Mas como ele demorou a chegar. O futebol, em muitos momentos, parece viver dentro de uma bolha, em seu mundo próprio. Não havia sentido jogar em um cenário de caos, destruição e dor pelo qual passa, mais uma vez, o Rio Grande do Sul. Infelizmente, nos tornamos vulneráveis às ações do tempo. Pelas mudanças climáticas, fruto da voracidade econômica do homem, e também pela carência de estrutura no nosso Estado, cada vez mais explícita. Cada chuvarada é seguida de apreensão e cenas que nos impressionam e entristecem na mesma medida.