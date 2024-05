Um desastre do tamanho desse que assola o nosso RS nos confronta a todo o instante com histórias impactantes. Sejam de esperança, de um salvamento, de um gesto generoso de um voluntário, do empenho das frentes de resgate ou de quem perdeu tudo e será obrigado a começar uma nova vida, porque aquela que tinha até essa enxurrada, a água levou. Sozinho aqui na Espanha, já chorei o equivalente a um ano inteiro nestes últimos dias.