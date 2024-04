O Operário-PR já atingiu a meta estabelecida para esta Copa do Brasil: chegar à terceira fase. Daqui para a frente, tudo será lucro. O clube é assim, planejado, com cada passo dado em terra firme. O jogo contra o Grêmio e o começo da Série B são a oportunidade de encorpar outra vez o quadro social, que já chegou a bater em 5 mil nos tempos de entusiasmo com os seguidos acessos e as vitórias na Série C. Neste ano, começou com 3 mil. A meta é garantir, ao menos, o dobro. É a ponta que falta do tripé que mantém o clube estável. As outras duas são os patrocínios e os direitos de TV.