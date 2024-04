Até junho de 2025, todos os estádios com capacidade acima de 20 mil pessoas terão de contar em seus acessos com sistema de reconhecimento facial. Será obrigação. Está prevista na Lei Geral do Esporte, aprovada em 2023. Hoje, só o Allianz, do Palmeiras, e a Serrinha, de Goiânia, contam com essa tecnologia. O que parece uma simples adoção de "cara-crachá" nos estádios, no fundo, representa a abertura de um portal de oportunidades de novas receitas aos clubes. O futebol brasileiro, por uma lei que mira a segurança, ingressará na era do "fã engagement".