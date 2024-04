Uma semana de diferença mostra um mundo de distância entre a consciência política de clubes argentinos e brasileiros. Na verdade, resume bem como os dois países lidam com as marcas dos anos sombrios de suas vidas. No último dia 24, a Argentina lembrou os 48 anos do golpe que se iniciou sua ditadura militar. No domingo (31), o Brasil registrou os 60 anos do golpe que iniciou a sua ditadura.