Se há uma indefinição sobre peças ofensivas para ocupar os lugares de Enner e Alan Patrick, no setor defensivo há um novo titular no Beira-Rio. Fernando, 36 anos, tomou conta do sistema de marcação do Inter. Como zagueiro ou como volante, fica a critério de Coudet. Mas, mais do que isso, como uma voz de liderança. Sem alarde, ele vai ganhando relevância e espaço neste Inter que começa a ser reconfigurado depois do Gauchão.