O Delfín é conhecido no Equador como "Los Cetáceos". Mas é também o time do Rei do Frango. Explicamos: o primeiro apelido, por óbvio, está ligado ao nome de batismo do clube. Isso porque o Delfín, fundado em 1989, tem endereço em Manta, à beira do Pacífico, no centro-sul litorâneo do país. A cidade tem um dos principais portos nacionais. Recebe navios de carga, pesqueiros e cruzeiros, que param ali na sua costa para desfrutar do cenário de praia e também de floresta nas montanhas próximas. Bom, essa é a origem da alcunha marítima.