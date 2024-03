A última dança pode ter sido a penúltima. Sim, se os Deuses do futebol jogarem a nosso favor, podemos ter mais um confronto em inglês entre Jürgen Klopp e Pep Guardiola. No último domingo (10), as atenções do mundo se voltaram para Anfield, no 1 a 1 entre Liverpool e Manchester City, porque ali seria o último jogo de Klopp contra Guardiola na Inglaterra, já que o alemão se despedirá do clube em junho e não pretende voltar a trabalhar o país. Porém, a FA Cup, a decana das competições de futebol, poderá nos presentear com mais um encontro desses dois gênios do futebol contemporâneo.