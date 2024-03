O time de Renato já sabe quando, onde e talvez até como vai enfrentar seus adversários do Grupo C na Libertadores. O Grêmio vai jogar com o atual campeão da Copa da Argentina, e os vencedores dos últimos Campeonato Boliviano e Chileno. Falo de Estudiantes, The Strongest e Huachipato, respectivamente. A coluna traz aqui um retrato desses três rivais. Agora, é a vez do clube chileno.