A Europa se pergunta quem baterá primeiro o faturamento de bilhão de euros. Possivelmente, será o Real Madrid. O ranking da última temporada já coloca o clube como líder, com 831 milhões de receitas. O Manchester City, o clube-estado dos Emirados Árabes, vem logo atrás, com 826 milhões de euros. O que mostra a força deste Real que se prepara para descolar da turma a partir da próxima temporada, com a finalização do novo Santiago Bernabéu e a chegada de Killyan Mbappé.