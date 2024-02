O depoimento de Daniel Alves é o ponto principal e mais esperado deste terceiro e último dia de julgamento no Tribunal de Barcelona. A sessão desta quarta-feira (7) se iniciou com pequeno atraso de 19 minutos, às 15h19min no horário local (11h19min no Brasil). Daniel entrou na sala do júri vestindo uma blusa branca de gola alta, calça jeans e usava óculos.