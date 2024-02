A Audiencia de Barcelona, como é chamado aqui o tribunal de Justiça, atrai os olhos da Espanha inteira desde o começo da manhã desta segunda-feira (5). No banco dos réus está Daniel Alves, um dos grandes ídolos da história recente do Barcelona e lateral da Seleção Brasieira, acusado de estupro a uma jovem de 23 anos em uma boate de Barcelona. Mais do que o réu, é o debate sobre a violência sexual e o abuso de poder em uma sociedade ainda patriarcal o centro desse julgamento.