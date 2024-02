Vai ter domingo de Gre-Nal em Barcelona também. Sem o aroma de churrasco espalhado no ar como são os domingos gaúchos, mas com a mesma expectativa que marca a espera pelo clássico. Será uma longa demora, afinal, o jogo começará aqui nas barbas do Mediterrâneo às 22h. Ninguém reclama. Primeiro, porque o jogo instituição do Rio Grande do Sul é uma ponte afetiva com as origens, amacia o coração. Depois, porque o horário é civilizado. O comum é ter de varar madrugadas para ver o time do coração em campo.