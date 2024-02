A dúvida que paira entre os fãs do futebol em diversos cantos do planeta: como Kylian Mbappé e Vinicius Junior jogarão juntos no Real Madrid? Com a iminente chegada do francês, o lado esquerdo de ataque parece ganhar uma concorrência pesada para o brasileiro. Mas a verdade é que os dois podem e irão atuar juntos de diferentes formas.