Lembram-se do centroavante Cléber, do Ceará? Aquele grandalhão, de 1m95cm? Em 2020, ele esteve na mira do Grêmio, que chegou a oferecer R$ 15 milhões por 60% dos direitos. O Ceará pediu R$ 20 milhões, e o negócio acabou não saindo. Pois Cléber acaba de ser anunciado pelo Juventude F.C., um clube amador da pequena Quixabeira, localizada a 300 quilômetros de Salvador, na região da Chapada Diamantina.