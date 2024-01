Renato utilizará Geromel com parcimônia, para ter o melhor dele. Dentro de uma normalidade, o zagueiro de 38 anos atuará em Porto Alegre nesta largada do ano, deixando as partidas fora com Gustavo Martins. Até o final de 2023, ele era tratado na Arena como o zagueiro do futuro. Já não é mais. Virou o do presente, é a realidade do clube e a aposta para, lá na frente, se tornar uma grande venda. Aos 21 anos, o "Carioca", como é chamado por Renato, ganhará cada vez mais espaço neste ano. A ideia da direção é fazer nesta temporada a passagem de bastão de um histórico para um guri.