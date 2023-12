A coluna propôs no fim de semana a abertura de um debate na Dupla Gre-Nal sobre SAF. Não se trata aqui, é bom sempre frisar, que se faça a defesa aqui de que Grêmio e Inter entreguem as chaves do vestiário e o departamento de futebol inteiro para um investidor. Mas que se discuta modelos que se encaixam no perfil e na cultura dos dois clubes.