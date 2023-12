O Grêmio encerra seu 2023 nesta noite de quarta-feira (6), no Maracanã, contra o Fluminense. Vale a vaga no G-4, o passe direto para a Libertadores. E isso é um prêmio e tanto, de 45 dias a mais em 2024. Entrar na Pré-Libertadores obrigará a correr com contratações, atropelar o começo de temporada e estar afiado para dois mata-matas a partir de 21 de fevereiro.