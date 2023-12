No mesmo Uruguai em que o Grêmio foi buscar Luis Suárez no verão passado estão duas joias que poderiam, muito bem, ocupar o lugar vago no ataque. Antes de tudo, é preciso avisar: por se tratarem de duas promessas charruas, é bom correr e preparar o bolso, porque os europeus já estão com eles na mira.