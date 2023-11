O River Plate publicou nesta quarta-feira (29) o balanço da temporada 2022/23. Foi o período de melhor resultado financeiro em 122 anos de vida e o quarto ano seguido com superávit: US$ 52,3 milhões (cerca de R$ 256,4 milhões na conversão atual). Para comparar, em 2021/22 já havia batido recorde, com US$ 20,4 milhões (R$ 100 milhões na cotação atual).