O que pintura de museu italiano revela sobre a bandeira do RS

Uma pintura em exposição na Itália ajuda a esclarecer a origem da bandeira do Rio Grande do Sul. A tela está no Museu Cívico do Ressurgimento, em Bolonha. O professor Edison Hüttner, da Escola de Humanidades da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), afirma que a obra de arte prova que Tito Livio Zambeccari é o autor da bandeira da República Rio-Grandense, inspiração para a bandeira do Estado.