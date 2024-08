Viajar em automóvel entre Porto Alegre e Caxias do Sul era uma aventura há um século. Em precárias estradas, mais apropriadas para carroças, cavalos e mulas, só os corajosos colocavam os seus veículos. O trem fazia, com mais segurança e menos imprevistos, o percurso até a zona colonial. A viagem demorava quase 10 horas entre as estações de Porto Alegre e Caxias do Sul.