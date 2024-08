A notícia do suicídio do presidente Getúlio Vargas desencadeou o caos nas ruas de Porto Alegre na manhã de 24 de agosto de 1954. Durante a onda de depredação no Centro Histórico, getulistas elegeram os responsáveis pela morte. Invadiram jornais, emissoras de rádio, sedes de partidos políticos, o consulado dos Estados Unidos e lojas.