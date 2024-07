Horas antes de transmitir a grande vitória do Brasil contra a Holanda na Copa do Mundo de 1994, a Rádio Gaúcha fez uma das coberturas mais complexas da sua história. Em uma noite fria do inverno, perseguição policial cinematográfica apavorou a população de Porto Alegre. Mesmo não morando na cidade na época, estão na minha memória a cobertura no rádio e as imagens da RBS TV. Presidiários em fuga invadiram o Hotel Plaza São Rafael, o mais luxuoso da cidade.