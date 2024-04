Os circos ainda encantam adultos e crianças, mas não são mais os mesmos do século 20. As últimas duas décadas foram marcadas por grandes mudanças nos espetáculos. Por leis municipais e estaduais, ficou proibida a apresentação de animais adestrados, que eram as grandes atrações. Depois da proibição em Porto Alegre, deputados gaúchos também aprovaram a legislação, válida para todo o Estado desde 2009.