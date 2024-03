O italiano Virgilio Calegari ajudou a popularizar a fotografia no Rio Grande do Sul entre o final do século 19 e início do 20. Acompanhado dos pais e três irmãos vindos de Bérgamo, na Itália, chegou a Caxias do Sul aos 13 anos, em 1881. Depois da mudança para Porto Alegre, montou o primeiro atelier em 1893, na Rua do Arroio (atual Rua Bento Martins).