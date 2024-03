A cidade de Porto Alegre será contemplada com um sistema especial nas paradas de ônibus, que prevê um painel grande com câmera e microfone para fazer "companhia" para qualquer usuário que se sentir vulnerável no ponto de espera. A iniciativa busca proteger, principalmente, mulheres que se sentem inseguras enquanto aguardam o transporte coletivo. A novidade foi anunciada pelo CEO da Eletromidia, Alexandre Guerrero, em palestra no South Summit acompanhada pela coluna.