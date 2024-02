Parece impensável, em tempos de polarização calcificada na sociedade, que petistas e bolsonaristas estejam do mesmo lado em uma discussão. Mas aconteceu na Assembleia Legislativa gaúcha. A proposta de criação de uma CPI para investigar CEEE Equatorial e RGE, empresas responsáveis pela distribuição e fornecimento de energia no Estado, colocou do mesmo lado deputados do PT, partido de Lula, e do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.