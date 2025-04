Bar da Cidade Baixa promove festa de rua em homenagem a Ogum

Esta é a quarta edição do Samba de Preceito pra Ogum organizado pelo estabelecimento que promove a cultura afro-brasileira na Capital. O evento, segundo os proprietários do bar, foi sucesso de público nos anos anteriores.

Na ocasião, além de uma roda de samba com o Grupo Puro Asthral, haverá uma feira de empreendedores com mais de 25 expositores — com produtos artesanais, flash tattoo, penteados com tranças, além de comidas temáticas e todos os rótulos da Cabocla Cervejas.