"Conexão com o meu pai, com a minha história", diz Mel Lisboa sobre trazer para POA show em que canta sucessos de Rita Lee

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Mel Lisboa se apresenta no bar Opinião em 8 de maio, cantando músicas de Rita Lee. Maurício Nahas / Divulgação

Mel Lisboa já demonstrou várias vezes o seu talento dramatúrgico. Seja em séries, novelas, filmes ou em peças de teatro — a mais recente delas, Rita Lee - Uma Autobiografia Musical, segue em cartaz em São Paulo. Por protagonizar o espetáculo, a gaúcha venceu o Prêmio Shell de Teatro na categoria de melhor atriz em 2025. Porém, ela já interpretou a rainha do rock nacional em outras ocasiões.

Agora, a artista expande a sua imersão no universo de Rita Lee (1947-2023), apresentando um show no qual ela interpreta os grandes sucessos da musicista paulistana. E a sua turnê passa pela cidade natal da atriz, Porto Alegre. No dia 8 de maio, a partir das 22h, Mel sobe ao palco do bar Opinião para apresentar o show Mel Lisboa Canta Rita Lee.

Buscando entregar um apanhado geral da carreira da homenageada, Mel, acompanhada de uma banda completa, terá no repertório músicas como Flagra, Ovelha Negra, Agora Só Falta Você e Lança Perfume.

Em entrevista para a coluna, Mel explica como está sendo interpretar Rita Lee e, também, assumir um novo papel em sua carreira, o de cantora, profissão que consagrou o seu pai, o saudoso Bebeto Alves (1954-2022). Confira abaixo!

Como está sendo para ti, Mel, trazer este show para a sua cidade natal?

Está sendo uma emoção muito grande. Na verdade, todo o trabalho que eu consigo levar para Porto Alegre, eu fico muito contente. Mas esse tem um sabor especial porque é a minha cidade natal, meu pai faleceu faz pouco tempo, um pouco antes da Rita, inclusive. O bar Opinião é tão tradicional, tão emblemático da cidade. E chegar com um trabalho no qual eu canto, tem conexão com o meu pai, com a minha história. Estou muito emocionada e com uma expectativa alta de que as pessoas curtam o show. Estou muito feliz.

Algumas pessoas, nas redes sociais, acham que o show é a mesma coisa que o espetáculo Rita Lee - Uma Autobiografia Musical. Explica qual é a diferença.

O espetáculo é um musical que conta a história da Rita. Portanto, as músicas dela estão inseridas de uma forma dramatúrgica, na narrativa. Na peça, estou caracterizada e interpreto a Rita de uma maneira mais completa, na postura física, na voz. Já o show é um tributo. Claro que eu, por ser atriz e por interpretar a Rita, trago muito dessa energia dela no palco, mas estou mais livre, não estou caracterizada. Estou mais livre, também, para cantar um pouco mais com a minha voz. Mas tem toda essa aura descontraída da Rita. Trago a minha atriz para fazer a minha cantora.

De onde veio a ideia de criar o show? Para muitas pessoas, é novidade ver a Mel Lisboa como cantora...

Depois da morte da Rita, fui chamada para cantar em uma homenagem. Depois, para participar cantando em um show com uma orquestra. Em seguida, começou a ter solicitação para evento, com as pessoas perguntando: "Você não poderia cantar Rita? Você não teria um show?". Aí, a gente montou esse show com dois violões. Fiz alguns eventos e, depois, teve solicitação para uma banda completa, para poder fazer o show com mais rock'n'roll. Montei a banda e, em seguida, esse show começou a rodar. Tudo aconteceu de uma forma natural e é novidade para mim também. Nunca me coloquei como cantora. Na verdade, embora eu esteja cantando, gosto de bater na tecla de que sou atriz. Uma atriz que canta. É a diferença. Mas o show foi acontecendo à medida que, eu acho, aumenta a falta que a Rita faz.

Você, atualmente, está mergulhada em um "Ritaverso". Como está sendo essa experiência? E, imagino, são muitos os desafios...

É uma experiência maravilhosa, né? Esse "Ritaverso" é um universo espetacular, muito peculiar, de muita genialidade, de muita inspiração. Para mim, é enorme o meu aprendizado, o meu crescimento. Tem muitos desafios diários. Toda vez que a cortina se abre, seja para o espetáculo ou para o show, carrego a responsabilidade de representar a Rita de várias formas. Ela é importante para tanta gente, por tantas gerações. Pessoas mais velhas vêm falar que estou contando ou cantando a história da vida delas. E pessoas jovens, que nunca tiveram a oportunidade de assistir a Rita no palco, me falam: "Obrigada por essa oportunidade". Então, sei da responsabilidade, e esse é um desafio: conseguir fazer tanto a peça quanto o show com o máximo de respeito e admiração possível, mantendo todo o legado dela, sem interferir, mas fazendo com amor, com admiração e com respeito.

Quando vem para Porto Alegre a peça Rita Lee – Uma Autobiografia Musical?

Ainda não tenho essa data, mas, com certeza, irá para Porto Alegre. Possivelmente, nesse ano ainda. Se não for nesse segundo semestre, será no primeiro semestre de 2026. Isso já está certo. Porto Alegre é uma das cidades que já confirmamos que iremos. Assim que eu souber a data, aviso.

Como você avalia este momento de sua carreira, Mel?

Sinceramente, é um dos melhores momentos da minha carreira, porque estou fazendo um trabalho que é muito gratificante, um trabalho que eu amo fazer e que as pessoas amam assistir. Então, é uma troca. Não dá nem para mensurar a importância que isso tem para mim. Tenho colhido muitos frutos com esse trabalho, de reconhecimento, de carinho, de amor pelo trabalho, pelas pessoas que o assistem, seja a peça, seja o show. E tem um reconhecimento também pela própria classe, pela própria crítica especializada. No momento, tenho 43 anos de idade e 24 anos como atriz profissional, mas comecei a fazer teatro aos oito. Ou seja, faço isso há muito tempo. Estar em um bom momento, hoje, é muito bom porque estou madura, já passei por tudo, por altos, por baixos, por sucessos, por fracassos. Esse é um momento que deve ser, sim, muito aproveitado, mas também é passageiro. Ele não define nem a minha carreira e nem a minha qualidade como profissional.

