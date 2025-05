Campanha busca financiamento para exposição do centenário do primeiro grande evento de artes visuais de POA

O objetivo é arrecadar R$ 25 mil até este sábado (10) . Com este valor, os organizadores buscam pagar os custos básicos de realização da mostra, como seguro de obras, transporte, mobiliário, sinalização gráfica, adesivos, entre outros, bem como as recompensas aos apoiadores — que vão desde visitas guiadas até um kit de brindes e nome no folder. Para apoiar, é possível fazer uma contribuição na plataforma Benfeitoria . Até o momento, falta pouco mais de R$ 5 mil para atingir a meta.

Com curadoria de Lizângela Guerra e Paula Ramos, a exposição acontecerá no Museu de Arte de Porto Alegre, no Paço Municipal (Praça Montevideo, 10 - Centro Histórico), de junho a julho de 2025, mesmo período do evento matriz, ocorrido há cem anos. Serão exibidas cerca de 30 obras ou documentações em torno do evento, além de uma diversidade de fontes históricas, incluindo fotografias, o catálogo original e uma série de publicações em jornais e revistas.