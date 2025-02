Carnaval Retrô, em Garibaldi, vai celebrar 150 anos da imigração italiana no RS

Quer ter um gostinho dos carnavais de antigamente? Então te toca para Garibaldi, na Serra, no dia 1º de março, sábado. A Capital Nacional do Espumante prepara mais uma edição do Carnaval Retrô, que resgata o espírito das antigas folias de rua.

A brincadeira começa cedo, a partir das 18h, e terá como tema os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, de um jeito bem humorado: “150 anos de imigraçon e non perdemo o sotacon”, diz o slogan.

Ao contrário dos grandes desfiles de escolas de samba e trios elétricos que marcam o Carnaval brasileiro, Garibaldi aposta em um formato nostálgico e charmoso, inspirado no passado.

A folia é conduzida pelo Bloco do Bepi, um cortejo musical que percorre o Centro Histórico ao som de marchinhas e sambas clássicos, convidando a comunidade e os visitantes a brincar junto.

— Estamos organizando esta quinta edição com muito carinho, mantendo tudo que tem dado certo nas nossas festas de rua, que sempre movimentam a comunidade e os turistas. Esperamos por todos nessa celebração colorida — destaca a secretária de Turismo e Cultura, Lina Berto Furlanetto.

A programação começa com a saída da Rua Júlio de Castilhos, em frente ao Centro Administrativo, e segue até o palco instalado na Buarque de Macedo (a preservada rua histórica do Centro), em frente ao Café Luna Park.

— O Carnaval é a festa mais querida do Brasil e em Garibaldi ele ganha um charme único, cheio de alegria e boas memórias. Convidamos a todos para viver essa experiência, brindando com muito espumante — brinda o prefeito de Garibaldi, Sérgio Chesini.

Bloco do Bepi

O nome do bloco é uma alusão ao apelido de Giuseppe em talian (dialeto italiano), em memória à figura de Giuseppe Garibaldi, que dá nome ao município.

Apoiadores